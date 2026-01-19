「グラスハート」宮崎優、カットアウトドレスで美ウエストチラリ アルゴリズム埋め尽くす“夢中”な存在明かす【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに片岡凜、鳴海唯とともに出席した。
ウエスト横が開いた黒のロングドレス姿で登場した宮崎。夢中になっていることを聞かれると「モルモット」だと話し、「アルゴリズムがすべてそれになるぐらい夢中になっています」と愛を語った。
宮崎は、俳優の佐藤健が主演・共同エグゼクティブプロデューサーを務め、世界配信中のNetflixシリーズ「グラスハート」のヒロインにオーディションで抜擢。大学生の天才ドラマー・西条朱音役を好演し、注目を集めた。
また、宮崎と同じくフラームに所属する片岡、鳴海もイベントに登場。オールバックのヘアスタイルにデコルテが開いたスクエアネックの黒トップス、ロングパンツ、ウエストにベルトを結んだスタイルの片岡は「髪型もオールアップで大人っぽい印象にセットをしていただいたので、それにちょっと可愛らしさを。スパイシーなんですけど、少し潤いもツヤもあって女の子らしい見え方になるセットにさせていただきました」と説明した。
アシンメトリーなグレーのワンピースに黒のロングブーツ姿の鳴海は、スラリとした美しい脚を披露。「髪型も少し内巻きにして、少し可憐さと少女らしさを出しながら、全体的にパーソナルの自分よりも女性らしさ出せているかなと思います」と話していた。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには宮崎のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
