【漢字クイズ】「概算」or「外算」正解はどっち？意外に迷ってしまうのでは！？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「概算」or「外算」正しいのは？
「概」と「外」は紛らわしいですよね。
いったい「概算」と「外算」では、どちらが正しいでしょうか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「概算（がいさん）」でした！
概算とは、「だいたいの計算をすること。また、概数を使って答えの近似値を求めること」を意味する漢字です。
「概」という漢字は、「概」という漢字は、「おおむね、おおよそ」を意味しています。
ついつい「外算」と書きたくなってしまいますが、誤字なので注意しましょう。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
ライター Ray WEB編集部