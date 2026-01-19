【漢字クイズ】「概算」or「外算」正解はどっち？意外に迷ってしまうのでは！？

普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

いったい「概算」と「外算」では、どちらが正しいでしょうか？

「概」と「外」は紛らわしいですよね。

正解は、「概算（がいさん）」でした！

概算とは、「だいたいの計算をすること。また、概数を使って答えの近似値を求めること」を意味する漢字です。

「概」という漢字は、「概」という漢字は、「おおむね、おおよそ」を意味しています。

ついつい「外算」と書きたくなってしまいますが、誤字なので注意しましょう。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

※解答は複数ある場合があります。

