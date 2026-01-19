１９日放送のＮＨＫ報道番組「ニュース７」（月〜金曜・午後７時）では、高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、首相官邸で会見。２３日に招集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを報じた。

同局政治部の根本幸太郎記者は今回の解散表明を受けての野党の対応について「政治空白を生む大義なき解散だと批判を強めていて、ここ数日で政治情勢が大きく変化しています」と、まず発言。

「立憲民主党と公明党が立ち上げた新党・中道改革連合は生活者ファーストの姿勢を前面に打ち出しています。保守色の強い高市政権との差別化を図ることで支持拡大を目指すということだと思います」と続けると「自民党にとっては長年、選挙で協力してきた公明党が立憲民主党と組むわけなので選挙区によっては影響は小さくないと話す議員もいます」と語った。

「国民民主党はこの新党には加わらず手取りを増やす政策などを訴える方針です」と続けると「参政、共産、令和、保守、社民、チーム未来も準備をさらに加速していて、超短期決戦に向けて慌ただしくなっています」とした。