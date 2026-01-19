【ポテト食べ尽くし系！？】親子ともに一番の仲良し！今日は公園でピクニック＜第2話＞#4コマ母道場
子どもの健康は、やはり気になるものですよね。食生活についても、なるべくヘルシーなものを食べてほしいと願う親心はよくわかります。しかし、どれだけ親が気を配っても、現実はなかなか思い通りにいかないもの。みなさんは、そんなときどう折り合いをつけていますか？ 今回は、子どもの食生活を引き締めたいママと、フライドポテトが大好きな子どものお話です。
第2話 仲良し親子とピクニック【ミチルの気持ち】
【編集部コメント】
ルナちゃん一家は、年中さんの4月に引っ越してきました。まず幼稚園のクラス内でマユちゃんとルナちゃんが仲良くなり、その後、送り迎えでママ同士もよく一緒になったことから親子ともに親しい仲に。今では幼稚園から一緒に帰ったり、週末に待ち合わせたり、近所の公園で一緒に遊ぶようになったそうです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
