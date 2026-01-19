¡Ö¤Þ¤µ¤«¡×¡Ö¤¤¤¿¡Ä?¡×Ë¿Ã·»Äï¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¡¼¥ó¤ËSNSÁûÁ³¡ªà¤¢¤Î·»ÄïáÅÐ¾ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÌø°æ·»Äï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë♡¡×
Àï¹ñ»þÂå¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ÇÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê¡ª
¡¡ºòÇ¯ÊüÁ÷¤ÎÄ«¥É¥é¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿à¤¢¤Î·»Äïá¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ËÂ·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢SNS¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡18ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»ÒÌò¡¦ÌÚÂ¼Í¥Íè(9)¤ÈÊ¿»³Àµ¹ä(7)¡£
¡¡2025Ç¯Á°´ü¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÉ×¤È¤Ê¤ëÌø°æ¿ó(ËÌÂ¼¾¢³¤)¤È¤½¤ÎÄï¡¦Àé¿Ò(ÃæÂô¸µµª)¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò±é¤¸¤¿2¿Í¤¬ºÆ¤Ó·»ÄïÌò¤Ç¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Âè3²ó¤Î¡Ö·èÀïÁ°Ìë¡×¤Ç¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÃçÌîÂÀ²ì±é¤¸¤ë¾®°ìÏº(Ë¿Ã½¨Ä¹)¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)±é¤¸¤ë·»¤ÎÆ£µÈÏº(½¨µÈ)¤ÎÍÄ¾¯´ü¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¾®°ìÏºÌò¤ÎÌÚÂ¼¤È¡¢Æ£µÈÏºÌò¤ÎÊ¿»³¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÂ¾²¤ÎÉã¤Î¼ê¤ò°®¤ëÌÚÂ¼¤È¡¢¿²¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÊ¿»³¤Î¤ï¤º¤«¤Ê½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¤Ë¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÌø°æ·»Äï¤¤¤¿¤è¤Í¡Ä¡©´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ä¡©¡×¡Ö¿è¤Ê±é½Ð¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÅÐ¾ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¤Þ¤µ¤«¡¡Àé¿ÒÌò¤Î»ÒÌò¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤È¤Ï¡×¡Ö¤É¤³¤«¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤Î¤Á¤Ó¿ó¤ÈÀé¿Ò¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¤Þ¤¿¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÌø°æ·»Äï¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¥¢¥Ä¤¤¡ª¡×¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Æ¤ë♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷¸å¤ËÊ¿»³¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö·»ÄïÌò¤ÇÌÚÂ¼Í¥Íè¤¯¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂÔ¤Á»þ´Ö¤âÃçÎÉ¤¯²á¤´¤¹2¿Í¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤Ç²ñ¤¨¤Þ¤¹¤è¡¼¤Ë♡¡×¤È´¶ÁÛ¤òÄÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£