¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×ÎëÌÚÊ¡à¿·¡¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëá¤Ë¥Õ¥¡¥ó¾×·â¡ª¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê»Ñ¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¡×
¡ÖNo.1¡×¤âÌ´¤¸¤ã¤Ê¤¤...¡©¥Û¥¹¥È»Ñ¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÎëÌÚÊ¡¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ‼¡×¤Ç¤Î¥Û¥¹¥È»Ñ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Û¥¹¥ÈÌò¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¡¢5Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÈ±¤ÎÎëÌÚ¤¬ÊÁÆþ¤ê¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿»Ñ¤òÈäÏª¡£¼ê¤Ë¤Ï»ØÎØ¤òÊ£¿ô¤Ä¤±¡¢¥Í¥¤¥ë¤â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¡ÖÃ¯¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡×¡Ö¿§¡¹¤Ê»Ñ¤ß¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Í¡×¡Ö»ØÌ¾¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤µ¤é¤ËÂ©»Ò¤¬¥Û¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤»ý¤Á¤¬Áý¤¹¾Ð¡×¡ÖNo.1¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï¡¢23Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ö¥Ò¥°¥Þ‼¡×¤Ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾®»³ÆâÌò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£