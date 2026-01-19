おととし、伊勢崎市の国道で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判で、事故当時被告のけがの手当てなどを担当した医師らが１９日、証人として出廷し、検査までの過程でアルコールが混入するおそれはなかったと証言しました。

元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）はおととし５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた２歳の塚越湊斗ちゃんと父親の寛人さん、祖父の正宏さんの３人を死亡させたなどとして危険運転致死傷などの罪に問われています。

初公判で被告側は、「アルコールを飲んだ事実はない」と危険運転致死傷罪を否認しています。

１９日の裁判では、事故当時、鈴木被告のけがの手当てなどを担当した医師や看護師が証人として出廷しました。

医師らは、最初の採血で被告の血液から濃度の高いアルコールが検出されたため再検査として追加で２回採血を行ったと説明しました。再検査ではアルコールを含まない消毒液を使用したものの被告の血液からアルコールが検出されたとし、検査までの過程でアルコールが混入するおそれはなかったと証言しました。

２０日も証人尋問が行われ、４人が証言する予定です。