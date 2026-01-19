¡ÖÁêÅö¹â¤¤ÊÉ¤À¤±¤É¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀµÌÚÃÒÌé¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÌøÅÄÍª´ô°ÊÍè¤Î²÷µó¡¡¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄ5Ç¯ÌÜ¤Ç3ÅÙÌÜ¤ÎµåÃÄµÏ¿¤È¤Ï
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÃ¥¼è¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿19Æü¡¢¥×¥í5Ç¯ÌÜ¤ËÎ×¤à¿´¶¤òÌä¤ï¤ì¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ½é¤«¤é¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤¿¤¤¡£ÁêÅö¹â¤¤ÊÉ¤À¤±¤É¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤ò¤à¤½Ð¤·¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÀµÌÚ¤Ï¥×¥í2Ç¯ÌÜ¤Î2023Ç¯¤Ë¡Ö5ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç½é¤á¤Æ³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¤È¡¢ºòµ¨¤Ï¡Ö5ÈÖº¸Íã¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¥É¥é¥Õ¥ÈÆþÃÄÁª¼ê¤Ç5Ç¯°ÊÆâ¤Ë3ÅÙÌÜ¤Î³«Ëë¥¹¥¿¥á¥óÃ¥¼è¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢µåÃÄ¤Ç¤ÏÌøÅÄÍª´ô°ÊÍè¤Îà²÷µóá¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëµÏ¿¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÉ´¤â¾µÃÎ¤À¡£¼þ¤ê¤ò¸«ÅÏ¤¹¤ÈËÜ¿¦¤Î³°Ìî¤Ë¤ÏÌøÅÄ¡¢¶áÆ£·ò²ð¡¢¼þÅìÍ¤µþ¤ÈÆüËÜÂåÉ½µé¤¬¥º¥é¥ê¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¼é¤ëÍ½Äê¤Î°ìÎÝ¤Ë¤â»³ÀîÊæ¹â¤äÃæÂ¼¹¸¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¤Ê¤É¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÏÂ¿¤¤¡£¡Öµå³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ï¤â¤¦»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤ëº¸¸ª¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£ºòÇ¯¤Ï4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¡£º¸¸ª´ØÀá°¡Ã¦±±¤ËÈ¼¤¦º¸¸ª´ØÀá¥Ð¥ó¥«¡¼¥È½¤Éü½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂçÈ¾¤òËÀ¤Ë¿¶¤ê¡¢ºòÇ¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥í¡¼¥¹¥ë¡¼¤ÎºÝ¤Ë±¦¼ê¤òÎ¥¤¹¥Ð¥Ã¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤ÏÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë²ò½ü¤µ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¤½¤ÎÀ©¸Â¤¬¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¡Ê¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎºÝ¤Ë¡Ë¼ê¤òÎ¥¤µ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¤é¤ì¤ÆÂÇµå¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¤âÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤±¤¬¤Î¸ùÌ¾¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¼ý³Ï¤Ë´üÂÔ¤ò¼¨¤·¤¿ÀµÌÚ¤Ï¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿ÆùÂÎ¶¯²½¤Ë¤â¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Ï90¥¥í¤òÀÚ¤ë¤È¤¤¤¦ÂÎ½Å¤Ï¡¢¸½ºß¡¢94¥¥í¤Þ¤ÇÁýÎÌ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥±¥¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÎÂÎ¤Î¶¯¤µ¤È¥¹¥¤¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¡¢Åê¤²¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÁö¤ë¤Ë¤·¤Æ¤âÁ´Éô¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤ë¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ÊËÜÎÝÂÇ¤ò¡Ë15ËÜ°Ê¾åÂÇ¤Á¤¿¤¤¤·¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¡Ê»î¹ç¤Ë¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÌÜÉ¸¤Ï¹â¤¯¡£15ËÜ¡¢20ËÜ¡£¤½¤¦¤¤¤¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ºòÇ¯¤Ï·ÄÂç¤Î2³ØÇ¯ÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ëÌøÄ®Ã£¤¬ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÈÖ¤À¡£¡ÊÂç¶¶¹·Ê¿¡Ë