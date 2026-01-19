年末年始に県内の主な温泉地に宿泊した人の数は１日平均１万９０００人あまりで昨年度を上回ったことが県のまとめで分かりました。

県によりますと去年１２月２７日から今月４日までの９日間で草津温泉や水上温泉など県内７つの温泉地に宿泊した人は１７万５１９０人でした。１日平均では１万９４６６人となり昨年度に比べて３・８％増加しました。増加の要因として天気に恵まれたことや長期の連休が取りやすい日程だったことが挙げられます。

温泉地別の１日平均では草津温泉が最も多く６６８７人、次いで水上温泉郷が５２２５人、伊香保温泉が４６７４人などとなっています。

一方、年末年始に県内のスキー場を利用した人の数は２２万８８６８人でした。１日平均では２万５４３０人となり昨年度より５・７％減少しました。

エリア別での１日平均は片品地区が８４９９人吾妻地区が５９０５人水上地区が５８６０人でいずれも昨年度より減少しました。

年末年始は天気が良かった一方で雪不足により滑走可能なコースが限られるスキー場があったことが要因とみられます。まとまった雪が降った沼田市と川場村の地区では１日平均５１６５人と昨年度より１１・５％増加しています。