フジテレビ「ジャンクSPORTS プロ野球スター集結！ソフトバンクVS阪神再び！トーク日本一決定SP」が18日午後7時から2時間特番で放送され、オリックス・太田椋内野手（24）がオールスターゲームの出場手当について語った。

太田は「オリックスはオールスターの出場手当が球団から出るんですけど。20〜30万円ぐらい」と告白。続けて「オールスターの時に、周東さんに“ソフトバンクどれくらいなんですか？”って聞くと、ゼロが1個多くて」と、ソフトバンク・周東佑京の手当をぶっちゃけ。MCの浜田雅功を「…マジで？」と静かに驚かせた。

太田は「周東さんはオールスターでも活躍されて。プラスで200万円もらわれてるんで。ソフトバンクの選手はあんまり活躍しないでほしい」と恨み節。

これに浜田は「マジで？そんなもらえるの？」と、共演のソフトバンク・海野隆司、牧原大成、藤井皓哉に詰め寄り質問。3人は目を若干そらしながら黙ってうなずき、藤井は「僕、ちょっと出てないんで…」。浜田は「あっ出てないの？ごめん」と言い放ち笑いを誘った。