来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が19日、都内で開かれた壮行会に出席した。

開会式に先立って行われる1次リーグ初戦まで18日。4大会連続出場のDF小池詩織主将（32＝道路建設ペリグリン）は「いよいよ本番に近づいてきている」と気持ちを高め「最高に仲の良いチームになっている」と団結力に自信を示した。20日からドイツへ出発し、海外組と合流して練習試合を重ねて本番へと向かう。1次リーグ2戦目で対戦するドイツとも練習試合を予定しており「持っているものを全て出して、日本と本戦で戦うのは嫌だなと思わせたい。どういうメッセージを与えられるか」と意気込みを述べた。

前日に行われたTEAM JAPAN結団式・壮行会にも出席。歌手の中島健人によるTEAM JAPAN公式応援ソング「結唱」の生歌唱を会場で堪能し「歌詞のメッセージにグッとくるものがあった」と振り返った。「何度でも何度でもぎりぎりの高みへ」「怖ささえ力にして」といった、大舞台へ挑むアスリートを鼓舞するような歌詞に感激。「チーム同士でも“力になるね”と話していた。全てを力に変えて頑張りたい」と英気を養っていた。