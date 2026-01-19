19日、高市総理が会見で、今月23日の衆議院の解散を明言しました。

衆議院議員選挙は今月27日公示、来月8日投開票の日程が有力視されていますが、高市政権が去年10月に発足して初めての国政選挙となります。

（キャスター）

これまで取材して、鹿児島県内の情勢をどう見ていますか。

（記者）

自民党と日本維新の会との連立政権樹立や、立憲民主党と公明党との新党結成など目まぐるしく変わる中央政界の動きが、県内での選挙情勢にどう影響するのか注目です。

MBCの取材によりますと、県内では今のところ、4つの小選挙区であわせて10人ほどの立候補が見込まれていますが、今後、増える可能性もあります。

【鹿児島1区】

鹿児島1区では、立憲民主党現職の川内博史さんが離党して、新党「中道改革連合」からの立候補を予定しています。

そして、おととしの衆院選で川内さんに敗れ、比例復活した自民党現職の宮路拓馬さん、参政党新人の牧野俊一さんの立候補が見込まれています。

おととしの衆院選では川内さんが2697票差で、宮路さんに勝利。立憲民主党県連は今月18日に臨時の会合を開いて、新党「中道」から立候補する予定の現職の所属議員2人を支援することを決めました。

（立憲民主党県連・柳誠子代表）「（新党結成について）もっと事前に説明があればいいのにと思うところはあるが、この選挙をみんなで戦っていきたい」

「公明票」は1選挙区あたり1万から2万票ほどと言われています。前回の選挙で宮路さんを推薦した公明党の票がどうなるのか。ただ、立憲民主党県連内では「公明党との新党結成を快く思わない支持者も少なくない」などと、“新党効果”には否定的な見方もあります。

現職の川内さん、宮路さんに参政党の牧野さんがどこまで肉薄するか。1区は注目の選挙区となりそうです。

【鹿児島2区】

自民党現職の三反園訓さん、共産党新人の松崎真琴さんが立候補を予定しています。去年1月に自民党入りした三反園さん、今回初めて自民公認候補として戦います。

自民党県連は今月18日の会議で三反園さんを2区で公認し、前回の衆院選で三反園さんに破れた自民党元職の保岡宏武さんを比例代表九州ブロックで擁立することを決めました。

（自民党県連・森山裕会長）「次の衆議院選挙の公認候補は、当選確実な人を選ぶと確認されていた。現職（三反園さん）のほうが少し有利ではないか」

自民党内での公認争いを制した三反園さんに対し、短期決戦の中で松崎さんがどこまで票を伸ばせるか注目です。

【鹿児島3区】

新党に合流する立憲民主党現職の野間健さん、自民党元職の小里泰弘さんが立候補を予定しています。

（キャスター）

前回の衆院選では野間さんがおよそ3万票差をつけて勝利。前々回に続いて今回3度目の一騎打ちとなりそうですね。

（記者）

現職として選挙区を回ってきた野間さんに対し、「政治生命を懸けた戦い」だと背水の陣で臨む小里さんが、どれだけ差を縮められるかが勝敗の鍵を握りそうです。

【鹿児島4区】

自民党現職の森山裕さんが9期目の当選を目指して立候補を予定しています。また、国民民主党が県外で暮らす大隅半島出身の男性、社民党が新人の擁立を予定しています。

（国民民主党県連・三反園輝男代表代行）「（独自候補がおらず）県民に政策を訴える手段がなかった。4区を中心に訴えて、（候補者を）出していないときよりも伝わっていくのではないか」

（社民党・ラサール石井副党首）「完全に自分ファースト自己都合解散、これを許すわけにはいかない。鹿児島4区から、すでに決定して立候補することが決まっている。ぜひとも皆さまのお力をいただきたい」

4区は野党候補が競合することで「反自民票」が分散する可能性もあります。これまで大差で勝利を重ねてきた森山さんの牙城を崩せるのかがポイントとなりそうです。

（キャスター）

全体を通してカギとなる争点をどう見ていますか？

（記者）

石破政権下で大敗した去年夏の参院選では、物価高対策が大きな争点となりましたが、自民党は消費税の減税を公約に盛り込みませんでした。

ですが今回、自民党は日本維新の会との連立政権合意に明記した「食料品の消費税を2年間ゼロにすること」を公約に盛り込むことを検討しています。

同じく食料品の消費税ゼロを掲げる新党「中道」をはじめ、各政党が訴える物価高対策がどれだけ有権者に支持されるかも注目です。

