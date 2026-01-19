鹿児島国際大学でおととい17日行われた大学入学共通テストで、試験を予定より早く始めるミスがありました。試験を受けた高校生は「集中出来なかった」と話しています。

ミスがあった会場は鹿児島市の鹿児島国際大学です。

大学によりますと、17日大学入学共通テストが行われた教室で、英語のリスニング試験が本来、午後5時50分から始まるところ、試験監督が誤って1分10秒早く開始しました。試験監督がミスに気付いて1分10秒早く試験を終わらせたということです。

この会場で試験を受けた高校生によりますと「教官が『間違った』と声を上げ教官数人が会場でバタバタしていた」ということです。

この高校生の母親は…

（高校生の母親）「試験官も慌てて、早く始まったことの対応で声を出していて（試験官の）全部声がきこえていた状況。（娘は）帰ってきてものすごく泣いてた。試験官がテストの妨げになるのはありえないと思う」

鹿児島国際大学が大学入学共通テストを実施する大学入試センターに追試ができるか確認しましたが、認められなかったということです。

大学入試センターはMBCの取材に対し「試験時間は正確に確保できていた」として、「試験のやり直しは必要ない」としています。

