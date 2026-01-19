¡Ú¡õTEAM¡¦HARUA¡ßYUMA¡Û‟¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì HARUA¤Ï¡Ö²¹Àô¡×¤ËÌ´Ãæ
¡Ö¡õTEAM¡×¤ÎHARUA¤µ¤ó¤ÈYUMA¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥×¥ì¥Ó¥å¡¼¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¡õTEAM¡¦HARUA¡ßYUMA¡Û‟¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì HARUA¤Ï¡Ö²¹Àô¡×¤ËÌ´Ãæ
¥Ñ¥ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Á¥ã¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥ê¥Ã¥× ¥°¥í¥¦ ¥ª¥¤¥ë¡×¤È¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë¡¡¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡¡¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¡×¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢º£·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é25Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¡¢Åìµþ¡¦¸¶½É¤Î6142¤Ë¤Æ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥ÈINSIDE THE DIOR ADDICT SWEET SHOP¡Ö¥Ç¥£¥ª¡¼¥ë ¥¢¥Ç¥£¥¯¥È ¥¥ã¥ó¥Ç¥£ ¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡õTEAM¤Î2¿Í¤Ï¤È¤â¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ç¤ÇÂ·¤¨¤¿»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£2026Ç¯¤Ë¤Ê¤ê¡ÖÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡×¤òÊ¹¤«¤ì¤¿YUMA¤µ¤ó¤Ïà2025Ç¯¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÂô»³Ä©Àï¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢2026Ç¯¤Ï¤½¤ì¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤á¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¤ÎÍÍ»Ò¡£
¤Þ¤¿¡¢HARUA¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥Ç¥£¥¯¥È¡áÌ´Ãæ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö²¹Àô¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢à¤â¤È¤â¤È²È¤Ç¤âÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶áÅÔÆâ¤Ç¤¤¤¤¸Ä¼¼²¹Àô¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÌë¤ÊÌë¤ÊÍ§Ã£¤È¸Ä¼¼²¹Àô¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹á¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
