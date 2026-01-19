高市首相は先ほど、1月23日の通常国会冒頭、衆議院を解散すると表明しました。解散から投開票日まで2週間あまり。真冬の総選挙は与野党が「時間がない」と焦る超短期決戦です。



先ほど、衆議院解散を表明した高市首相。日程は1月27日公示、2月8日投開票。解散から投開票まで2週間あまりの超短期決戦となります。



一方の野党。立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成し高市政権と対峙します。





その中道改革連合は19日、理念などをまとめた綱領を発表しました。＜立憲民主党 安住淳 幹事長＞「分断や対立をあおる政治から共生と包摂の政治へという中道の考え方を盛り込んだ綱領を作りましたので、これに日本の国民の皆さんにこの選挙は私たちの存在の信を問うていきたい」綱領は5本柱で「持続的経済成長への政策転換」「新たな社会保障モデルの構築」などを掲げています。衆議院での立憲民主党と公明党の議席は計172議席となり、総選挙では過半数の233以上を目指します。この週末、選挙対策のために急きょ集まったのは、県内の立憲民主党の国会議員です。〈立憲民主党県連代表 西村智奈美衆院議員〉「“大きな塊”として高市政権を倒す！そして政権交代を実現する」〈2区 菊田真紀子衆院議員〉「新党名があまりにも昭和の香りがぷんぷんで…」新党の名前に戸惑いもありますが、一部の国会議員は入党の意向を示しています。〈2区 菊田真紀子衆院議員〉「これから支援者の方々に説明をしていったうえで正式に表明できればと思っています」〈4区 米山隆一衆院議員〉「その方向でいろんなことは進めている」立憲民主党の衆院議員は「中道改革連合」に入党する場合、20日までに届け出る必要があります。新潟5区の梅谷守衆院議員は19日夕方に会見を開き、次のように述べました。〈5区 梅谷守衆院議員〉「わたくし自身熟慮した結果、この新党に参加をし次期総選挙に臨むことを決断いたしましたのでご報告を申し上げます」また、支援者と話し合い、「吟味したい」とする議員も。〈3区 黒岩宇洋衆院議員〉「最終的な判断は20日ということですのでその時点できちっとした意思を 示すことになります」Q）公明党の票については？「まずひとつは純粋な180度パッと変わって（公明党の票が）足し算になるものではないということはよくわかってます」年始のあいさつ回りの中、突如決まった総選挙…時間がありません。〈2区 菊田真紀子衆院議員〉「超最短の選挙ということで印刷物から看板から何もかも間に合わないという状況でめちゃめちゃ焦っています」時間がないのは与党・自民党も同じです。国定氏「ばたばたでしょ」内山氏「ばったばた…」国定氏「今ひとりで運転してて…」内山氏「私も自分で…（時間が）もったいない」スタッフ確保に追われるのは、1区から出馬する新人の内山航氏と、2区から出馬する国定勇人衆院議員です。衆院選の小選挙区1区から3区は新潟市内が選挙区に含まれるため、19日は選挙を支える保守系の市議とともに必勝を誓いました。〈2区から出馬予定 自民・国定勇人衆院議員〉「どの政党こそがこの国政を、この日本をしっかりと守り育て上げることができるのか。自由民主党しか責任ある国家運営をすることができない」〈1区から出馬予定 自民・内山航氏〉「この新潟1区で負けるということは政権与党に声が届かなくなるということは！本当に新潟県全体の経済を冷やしかねない」今回、新潟の自民党では唯一の新人候補となる内山氏。戦いの構図の変化から公明党への年始のあいさつを控えたといいます。〈1区から出馬予定 自民・内山航氏〉「今まで一緒に選挙を戦ってきた公明党さんが相手方に行く可能性がある。新潟1区で負けるということは新潟県全体に影響をおよぼす私は私なりの戦い方でできることを短期間の中でやっていく」高い支持率のもと大量議席確保を狙う高市政権と生活者ファーストを掲げる「中道改革連合」。36年ぶりとなる2月の真冬の総選挙は1月27日に公示されます。