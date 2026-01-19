1月19日時点での、衆院選の岡山県・香川県の選挙区の立候補予定者をまとめてお伝えします。政党は現時点でのものです。

【写真を見る】【衆議院選挙】2月8日投開票決まる 岡山県・香川県の選挙区の立候補予定者【1月19日時点】

岡山1区には、自民党の現職、立憲民主党の新人、共産党の新人、参政党の新人が立候補を予定しています【画像①】。

岡山2区には自民党の現職、立憲民主党の現職、共産党の新人が立候補を予定しています【画像②】。

岡山3区には、自民党の現職、共産党の新人が立候補を予定しています【画像③】。

岡山4区には立憲民主党の現職、自民党の前職、共産党の新人が立候補を予定しています【画像④】。

香川1区には立憲民主党の現職、自民党の現職、参政党の新人が立候補を予定しています。ほかにも立候補の動きがあります【画像⑤】。

香川2区には国民民主党の現職、自民党の現職が立候補を予定しています。ほかにも立候補の動きがあります【画像⑥】。

香川3区には自民党の現職、日本維新の会の新人が立候補の準備を進めています。ほかにも立候補の動きがあります【画像⑦】。



そのほかの政党でも、擁立に向けた動きが今後出てくる可能性があります。