高市総理は、23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散する意向を表明しました。今月27日に公示、来月8日に投開票という異例の短期決戦となる、今回の衆院選。岡山・香川の自治体も準備に追われています。

【写真を見る】【衆院選】津山市は初の「トリプル選挙」へ 選挙管理委員会「投票箱も足らなくなる」機材の確保などに追われる【岡山】

津山市では、衆院選・市長選・市議会議員の補欠選挙が同日に行われ、初のトリプル選挙となります。それぞれの投票所で、市長選・市議選・衆院選の投票が同時にできるよう調整しています。

（津山市選挙管理委員会 甲本和彦事務局長）

「トリプル選挙になるので、（投票所の）人材確保と、投票箱も足らなくなるということで、機材の確保をしている」



また津山市は、衆院選の投票所入場券の発送が大幅に遅れるおそれがあるとして、市長選・市議選用の入場券に衆院選でも使用できることを知らせるシールを貼り、有権者に郵送することにしています。



（津山市選挙管理委員会 甲本和彦事務局長）

「選挙の種類によって、投票の仕方などを十分有権者にも分かりやすいように、発信していきたいと考えております」