新日本プロレス所属のプロレスラー、KUSHIDA（42）が1月15日、Instagramを更新。保育士資格試験に合格したことを報告した。

「ナイショでコツコツと勉強してきた【保育士資格試験】の結果発表がありまして、合格しましたー」と投稿されたのは、オレンジのニットキャップをかぶったKUSHIDAと合格通知書の写真。KUSHIDAは「9教科ある筆記試験は範囲が広くて、かなり大変だったのですが、約1年半かけて、ついに。知らなかった知識を学ぶことはおもしろく、勉強は最後まで楽しいものでした」と感慨深そうにつづった。3月ごろに保育士資格を取得できる見込みであることも伝えた。

【画像】オレンジのニットキャップをかぶったKUSHIDAと合格通知書の写真（画像はKUSHIDA Instagramより引用）

また、「プロレスラーが地域の児童福祉に携わるチャンスを頂けたと思っております。わたくしの視点から保育に関するポジティブで明るいニュースをどんどん発信していきたいです。やったー」と自身のキャリアに重ねて語り、「プロレスラーとして世界を旅しながら、同時に1人の人間として、身近な地域社会や保育の未来の力にもなれるよう、各方面、全力で精進していきます」と意気込んだ。

この投稿にはInstagramユーザーから「凄い。尊敬します」「クッシーかっこよすぎ」「プロレスの幅がひろがりそうですね」「その生き方素敵です」「日本一安全な保育園になりそうですね！」といったコメントが寄せられた。