庄内では、雪を伴った西よりの強い風が吹き、しけるでしょう。２０日は、風雪や高波に注意・警戒してください。また、山形県では２１日からは、大雪に注意・警戒してください。

［気象概況］

低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら２０日は千島近海へ進み、日本付近は次第に冬型の気圧配置となるでしょう。２１日からは強い冬型の気圧配置となり、２５日頃まで続く見込みです。

このため、庄内では、雪を伴った西よりの風が強まり、しける見込みです。気圧の傾きが予想よりも大きくなった場合は、警報級の西よりの風や高波となる可能性があります。また、山形県では大雪となる所があるでしょう。発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。





［風の予想］２０日に予想される最大風速（最大瞬間風速）庄内 海上 １８メートル （３０メートル）庄内 陸上 １５メートル （３０メートル）［波の予想］２０日に予想される波の高さ５メートル

■雪の予想

２０日６時から２１日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 １５センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後、２１日６時から２２日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

村山 山沿い ５０センチ

村山 平地 ３０センチ

置賜 山沿い ５０センチ

置賜 平地 ３０センチ

庄内 山沿い ５０センチ

庄内 平地 ２０センチ

最上 山沿い ５０センチ

最上 平地 ３０センチ

その後も、降雪が続き、積雪はさらに増える見込みです。



［防災事項］

庄内では、２０日未明から昼過ぎにかけて、雪を伴った西よりの強い風による交通障害や建物への被害に注意・警戒し、２０日昼前から夜遅くにかけて、高波による船舶や沿岸施設への被害に注意・警戒してください。

山形県では、２１日からは、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、なだれや、低温による路面凍結や水道管の凍結に注意してください。

