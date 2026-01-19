Ê¡²¬¡¢´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤ÎFWÆ»ÏÆË¤Î³ÍÆÀ¤òÈ¯É½¡ª¡¡·§ËÜ¤«¤é¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ·ÀÌó¤ò²ò½ü
¡¡¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï19Æü¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼2Éô¡Ë¤Ø´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿FWÆ»ÏÆË¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß19ºÐ¤ÎÆ»ÏÆ¤Ï¡¢·§ËÜ¤Î¥æ¡¼¥¹¥Á¡¼¥àºßÀÒÃæ¤Î2022¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë2¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢Æ±Ç¯3·î¤Ë¤Ï15ºÐ¤Ê¤¬¤éÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°¤Ç¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Æ±¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤ÎÈô¤Óµé¤Ç¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¡¢Íâ2023¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ2¥ê¡¼¥°³«ËëÀï¤ÎÆÊÌÚSCÀï¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢18»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£2024Ç¯7·î¤Ë¤Ï18ºÐ¤Ê¤¬¤é²¤½£Ä©Àï¤ò·èÃÇ¡£¥Ù¥Õ¥§¥ì¥ó¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤¤Ç°ÜÀÒ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿Æ»ÏÆ¤Ï¸½ºß¡¢AFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥× ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢2026¤ËU¡Ý21ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Âç²ñ½ªÎ»¸å¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¹çÎ®¤¹¤ë¤È¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬²ÃÆþ¤ËºÝ¤·¡¢Æ»ÏÆ¤Ï¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤«¤é´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Æ»ÏÆË¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤òËÜµ¤¤ÇÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î¾¡Íø¤È¼«Ê¬¤ÎÆü¡¹¤ÎÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÁö¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ»ÏÆ¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹»þÂå¤«¤éºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿·§ËÜ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¼Õ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿·§ËÜ¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤«¤éÎå¤Þ¤·¤ÎÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤º¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤·¤ÆÉÔ¹ÃÈå¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤³¤Î²ù¤·¤µ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤òµá¤á¡¢´ÊÃ±¤ÊÈ½ÃÇ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¥æ¡¼¥¹¤«¤é²á¤´¤·¤¿¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ç¤Î5Ç¯È¾¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ÂçÀÚ¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê»þ¤Ç¤âÀ¼±ç¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
