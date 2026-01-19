降格濃厚のウルブスでプレーするファン・ヒチャンにPSVが興味。（C）Getty Images

写真拡大

　ウォルバーハンプトンに所属する韓国代表FWファン・ヒチャンに、移籍の可能性が浮上している。

　韓国メディア『Xports News』は１月18日、「コリアンプレミアリーガーが０人に？ 21年ぶりに歴史が途絶える危機...ファン・ヒチャンにオランダの名門PSVが関心、『米国代表FWの後継者』に」と見出しを打った記事を掲載。PSVの地元紙『Eindhovens Dagblad』の報道をもとに、「プレミアのフルアムへの加入が噂されるアメリカ代表のリカルド・ペピの後釜に指名された」と伝えた。

　記事によれば、ウルブスの苦しい現状がファン・ヒチャンの退団を加速させている模様。チームは今季ここまでのリーグ戦で１勝５分け16敗で最下位に沈み、残留圏の17位ノッティンガム・フォレストとは勝点14差がついている。残留が厳しくなることを見据え、クラブは高給取りのファン・ヒチャンら主力数名の売却を検討しているという。
 
　同メディアは「降格の危機にあるウォルバーハンプトンと、アタッカーの補強が必要なPSVの利害が一致するなか、ファン・ヒチャンがオランダで新たなスタートを切るのか、その動向が注目される」と伝え、こう続けている。

「もしファン・ヒチャンがプレミアリーグを去れば、2005年のパク・チソン以来、ずっと続いていた韓国人プレミアリーガーの系譜が、21年ぶりに途絶えることになる」

　世界最高峰の舞台から、母国選手が消えるかもしれない事態を危惧しているようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】

　

 