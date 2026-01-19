¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò Æ»»Þ½ÙÍ¤¡ØRay 3·î¹æ¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¡ªÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¡¦»³ÅÄÎÃ²ð¡õÌÚÂ¼ÂóºÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤ë
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬1·î22ÆüÈ¯Çä¤Î¡ØRay 2026Ç¯3·î¹æ¡ÙÆÃÊÌÈÇ¤ÎÉ½»æ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£Ã±ÆÈÉ½»æ3²óÌÜ¡ª¥«¥Ðー¥Üー¥¤´ë²è¤Î¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ß¤Ã¤Áー¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×
¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー5¼þÇ¯¥¤¥äー¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤¬2023Ç¯12·î¹æ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÃ±ÆÈÉ½»æ¤ÇÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥à¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÃË¤é¤·¤¤É½¾ð¡õ¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬»×¤ï¤ºÌÜ¤ò¼æ¤¯°ìËç¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¥«¥Ðー¥Üー¥¤´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤Ã¤Áー¤¬¹¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÌÜ¤ÇÄÉ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦ÎáÏÂ¥Ê¥ó¥Ðー¥ï¥ó¤Î¥á¥í¤¤ÃË¡¦Æ»»Þ¤¬¡¢Æü¡¹¹¹¿·¤·Â³¤±¤ëÄì¤Ê¤·¾Âµé¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´®Ç½¤¹¤Ù¤¯¡¢¡È¹¥¤¤¹¤®¤ë½Ö´Ö¡É¤À¤±¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤È¤¤á¤Ç»ÅÙ¹â¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£
¡ÖÈþ¤·¤¤¿Í¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏHey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤ò¡¢¡Öº£¸å¤É¤ó¤ÊÃË¤é¤·¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡©¡×¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤âÂº·É¤¹¤ëÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â²þ¤á¤Æ¤È¤¤á¤¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤äÆ´¤ì¤ëÅÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3·î20Æü¤ËÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë½éÃ±ÆÈ¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿±Ç²è¡Ø·¯¤¬ºÇ¸å¤Ë°ä¤·¤¿²Î¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ìòºî¤ê¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤Ë¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ»»Þ¤¬¥á¥í¤¤¤È´¶¤¸¤ë»ÅÁð¤ä¸ÀÍÕ¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¿©¤ÙÊª¤Ê¤É¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æ»»Þ¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤òÂ¸Ê¬¤Ë´®Ç½¤Ç¤¤ë¥«¥Ã¥È¤ä¡¢¹õ±ï¥á¥¬¥Í¤Î¥ë¥Ã¥¯¡¢É½»æ¤Ë¤âµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ç¥Ë¥à¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¡¢´Å¤µ¤ÈÍº¤ß¤¬º®ºß¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÎ¾ÌÌ¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢3·î¡¦4·î¹çÊ»¹æ¤ÎÉ½»æ¤Ë¤Ï¡¢Ä¹ßÀ¤Í¤ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢¨3·î¡¦4·î¹çÊ»¹æ¤È3·î¹æÆÃÊÌÈÇ¤ÏÉ½»æ¤Î¤ß¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¤È¤Ç¤¹¡£
¢£½ñÀÒ¾ðÊó
2026.01.22 ON SALE
¡ØRay¡Ù2026Ç¯3·î¡¦4·î¹çÊ»¹æ
É½»æ : Ä¹ßÀ¤Í¤ë
2026.01.22 ON SALE
¡ØRay¡Ù2026Ç¯3·î¹æÆÃÊÌÈÇ
É½»æ : Æ»»Þ½ÙÍ¤¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë
