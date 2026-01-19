STARGLOWデビューシングル「Star Wish」MV公開！「ラストシーンでの僕たちはとっても“エモい”ので是非ご覧ください」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOWのデビューシングル「Star Wish」のMVが公開された。

■「願い」をテーマに、壮大なスケール感でSTARGLOWの旅の始まりを描いた「Star Wish」

デビューシングル「Star Wish」は、SKY-HIと、2度のグラミー賞ノミネート歴を持つロサンゼルス拠点のソングライター/プロデューサー/アーティストDavid Arkwright、そしてソロアーティストとしても活動するWill Jayによるコライト作品で、作詞はSKY-HIが担当。

《この瞬間よ 永遠になれ》《君以外はいらない》といったフレーズに象徴されるように、本作では夢に手が届こうとする瞬間の高揚感と切実な想いが描かれており、エモーショナルで洗練されたサウンドに、5人それぞれの個性とスキルが際立つボーカルワークが融合し、STARGLOWのあらたなスタートを鮮やかに印象づける一曲に仕上がっている。

「願い」をテーマに、壮大なスケール感でSTARGLOWの旅の始まりを描いた「Star Wish」MVの公開に合わせ、メンバーKANONからコメントも到着した。

なお、STARGLOWはデビュー当日の1月21日に「Star Wish」リリース記念イベントをダイバーシティ東京 プラザで行う他、1月31日・2月1日には横浜BUNTAIで初の単独イベント「STARGLOW DEBUT SHOWCASE『Wish upon a star』」を開催する予定だ。

■STARGLOW・KANON コメント

■リリース情報

2026.01.19 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Star Wish」

2026.01.21 ON SALE

SINGLE「Star Wish」

