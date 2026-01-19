2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、『ナーディル・ギュル』のトルコ伝統菓子『バクラヴァ』が販売されています。

『ナーディル・ギュル』は、180年以上の歴史を誇るトルコ・イスタンブール発、バクラヴァの老舗ブランドです。トルコの伝統焼菓子として有名なのが『バクラヴァ』というスイーツ。

『バクラヴァ』は、パイ生地にピスタチオやくるみ、ヘーゼルナッツなどの砕いたナッツを挟み焼き上げ、バターシロップをかけ仕上げた焼菓子です。

オスマン帝国時代から愛されている宮廷菓子で、その歴史は15世紀まで遡ると言われている、トルコで長く多くの人々に愛されている国民的なスイーツです。

『チョコフォンデュピスタチオバクラヴァ』は、日本限定の贅沢すぎるバクラヴァ。ピスタチオをチョコレート生地で包み込み、中に忍ばせたチョコレートソースが濃厚なコクと余韻を引き立てます。ぎっしり詰まったピスタチオと口どけの良いチョコレートが調和した、ひとつで贅沢な満足感を味わえる、日本のためにトルコでバクラヴァ職人が考案した特別なバクラヴァです。

『大丸札幌店』での催事では、バクラヴァが1箱2個入になり、味わいの組み合わせ、そして外箱の絵柄の組合わせを自由自在に選べる新パッケージになって登場しています。

カスタマイズ可能なので、好きな組み合わせが楽しめるのが嬉しいですね！

詳細情報

ナーディル・ギュル

販売場所：大丸札幌店

販売期間：2026年1月17日（土）～2月15日（日）

北海道Likers編集部のひとこと

ピスタチオをぎっしり詰めてチョコレートソースを入れた特別な『チョコフォンデュピスタチオバクラヴァ』が期間限定で登場！

保存料など添加物は一切不使用で、小麦やピスタチオなどの原材料はトルコ産。バクラヴァ生地を伸ばす麺棒もトルコの梨の雄の木を使用するなど、本場の味を追求したこだわりが感じられます。

この美味しさを手に取ることができるのは、北海道では『大丸札幌店』での催事だけ！ この貴重な機会をお見逃しなく！

文／北海道Likers

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

