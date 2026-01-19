¹Åç¡¦¿·°æ´ÆÆÄ¤¬¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¼Ò°÷¤é¤È¸òÎ®¡¡·ãÎå²ñ¤ÇÌóÂ«¡Öº£Ç¯¤Ï·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¡×
¡¡¹Åç¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê48¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡¢¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¤Î·ãÎå²ñ¤Ë»²²Ã¤·¡¢¼Ò°÷¤È¥µ¥¤¥ó²ñ¤äµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤·¡¢¸òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸á¸å4»þ¡£¼Ò°÷°ìÆ±¤ÎÇï¼ê¤Ë¤è¤ê·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¿·°æ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö1·î¤Î»Å»ö¤¬¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢¤Þ¤¿»Å»öÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê²ñ¤òºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£Æ±¼Ò¤È¤Ï15Ç¯¤Ë·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢º£Ç¯¤Ç12Ç¯ÌÜ¡£¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Ò°÷°ìÆ±¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·ãÎå²ñ¤ÏºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢2ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¡£ºòµ¨¤Ï5°Ì¤ËÄÀ¤à¤â¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¼ã¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¡£Î©¤ÆÄ¾¤·¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëº£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²æ¡¹¥«¡¼¥×¤ÏºòÇ¯5°Ì¡£¼Ú¶â20¤Î5°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£»ä¼«¿È¡Ê´ÆÆÄ½¢Ç¤¤«¤é¡Ë4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥«¡¼¥×¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ëÊý¡¢¹Åç¤ÎÊý¡¹¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ê¼Ò°÷¤Î¡Ë³§ÍÍ¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢2·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¥¥ã¥ó¥×¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÇ¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¡£
¡¡»Ê²ñ¿Ê¹ÔÌò¤òÌ³¤á¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬ËÜÉô¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡ÊEX¡Ë¤Î³ß¸¶·ò»Ê»á¤Ï¡Ö³§ÍÍ¡¢º£Ç¯¤Î¥«¡¼¥×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡ØSHAKARIKI¡Ê¤·¤ã¤«¤ê¤¡Ë¡Ù¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¬¤à¤·¤ã¤é¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤¹¤ë°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£¡Ø¤·¤ã¤«¡Ù¤È¤¤¤¦»ú¤Ï¤ª¼á²àÍÍ¤Î¼á²à¤È½ñ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¿À¤¬¤«¤Ã¤¿ÎÏ¤Ç2026Ç¯¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤â±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¹Åç¤ÎÌö¿Ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£¡Ê¾®ÎÓ¡¡°Ë¿¥¡Ë