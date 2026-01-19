ＷＢＣを控える韓国代表がダブルショックに見舞われた。ブレーブスに所属するキム・ハソン内野手（３０）が右手中指の筋断裂で手術を受けることが１８日（日本時間１９日）に判明。全治４〜５か月と見込まれており、ＷＢＣ出場が絶望となった。

さらに韓国代表入りを熱望していたカージナルスの若手有望株、Ｊ・Ｊ・ウェザーホルト内野手（２３）は代表入りの資格がないことも発覚。韓国人の祖母を持つウェザーホルトはこの日、米メディアに「残念ながら韓国人として十分ではなかった。出場権を得るには直系の親が必要なんです。私の祖母が（韓国の）市民権を持っているんです。それは私の夢でした。祖母も年老いてきたので、祖母にとって本当に大きな意味のあるものと思ったので、ぜひプレーしたかったんです。でも残念ながらそれができなくなってしまった」と語った。

ＷＢＣは両親の国籍が当該国であれば、出場が可能となる。前回大会では母親が韓国人のトミー・エドマン内野手（ドジャース）が韓国代表入りし、今大会は韓国人を母に持つライリー・オブライエン投手（カージナルス）が韓国代表としてプレーする予定。ただ、ウェザーホルトは両親が韓国籍ではなく、無念の除外となった。

ウェザーホルトは２０２４年のドラフト１巡目（全体７位）でカージナルス入りした超有望株。遊撃、二塁、三塁を守り、昨季は傘下２Ａ、３Ａで１０９試合に出場して打率３割６厘、１７本塁打、５９打点をマークした。韓国メディア「聯合ニュース」は「アトランタ・ブレーブスのキム・ハソンとサンディエゴ・パドレスのソン・ソンムンという２人のスター選手が負傷で欠場する韓国の内野陣を、彼が補強できたということは間違いないだろう」と嘆いた。