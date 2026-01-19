南沙良、オールブラックコーデで脚線美披露 “今年こそ”挑戦したいこと語る「ずっと言ってるんですけど」【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の南沙良が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
◆南沙良、“今年こそ”挑戦したいこと
南はシアートップスにボックスプリーツのミニスカート、小物類をすべて黒に合わせたオールブラックのスタイリングで、美しいスタイルを披露。メイクのポイントについては「リップを立たせるように他の色味はなるべく抑えるようにしました」と説明した。また、2026年に挑戦したいことを聞かれると「ずっと言ってるんですけど、今年こそ免許を取りたいなと思ってます」と意気込んでいた。
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには南のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
