《新作》まるでデパ地下スイーツ？！【ミスド】箱も可愛い♡「映えドーナツ」

【ミスタードーナツ】が人気ブランド【GODIVA（ゴディバ）】とコラボ！ 1月9日から発売されたアニバーサリーセットは、4種類のチョコドーナツを詰め合わせた数量限定ボックスです。まるでギフトのような可愛いパッケージに、贅沢な味わいのショコラドーナツがぎっしり。今回は、テイクアウト専用ながら、デパ地下スイーツ顔負けの上質さで、チョコ好きさん必見の新作をご紹介します。

ギフト仕様のパッケージが可愛い「mister Donut × GODIVA アニバーサリーセット」

まず目を引くのは、ハートモチーフがあしらわれた限定ボックス。コーラル系のカラーを基調としたデザインが大人かわいく、手土産としても喜ばれそうです。箱を開ける前からわくわくする華やかさで、GODIVAとのアニバーサリーにふさわしい特別感があります。紙袋まで統一感があり、まるで高級ショコラのギフトセットのような上品な雰囲気です。

4種のショコラドーナツが一度に味わえる贅沢セット

ボックスを開けると、4種の異なるショコラドーナツが並ぶ華やかな光景が広がります。香り高いカカオを感じる濃厚タイプから、ナッツやホイップを組み合わせたものまで、どれも見た目も美しく個性豊かです。パイを除く全4種が1つずつ入っており、家族や友人とシェアするのにもぴったり。まさに映えるご褒美ボックスです。

濃厚ショコラが主役「トリュフショコラドーナツ ノワール」

しっとりとしたショコラドーナツ生地に、ガナッシュクリームとガナッシュホイップを重ねたチョコづくしの一品。見た目からして、口いっぱいにカカオの香りを楽しめそうです。トッピングされたフレークチョコの軽やかな食感もいいアクセントになりそう。チョコ好きにはたまらない濃密な味わは、冬のコーヒータイムにぴったりです。

香ばしナッツが香る「トリュフショコラドーナツ プラリネ」

ショコラドーナツ生地に、プラリネホイップとガナッシュクリームを重ねた贅沢仕立てのドーナツです。トッピングされたローストアーモンドとチョコクランチが、パリッとした歯触りを添えつつ、より上品な味わいを堪能させてくれそう。@ftn_picsレポーターHaruさんも「まるでデパ地下のスイーツのようなクオリティ」と絶賛。見た目も華やかなので、手土産にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里