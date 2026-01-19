まんがタイムきらら編集部が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。まんがタイムキララMAXで連載中の人気マンガ「ぼっち・ざ・ろっく！」が、一定期間休載することを発表した。再開時期は「今後のまんがタイムきららMAX誌面上にてお知らせします」とした。



【写真】休載に向かう、はまじあき先生の直筆イラスト

公式アカウントでは文書を公開し、「はまじあき先生の体調不良により、『ぼっち・ざ・ろっく！』は今月(3月)号からしばらくの間、休載いたします」と発表。休載理由について「先月(2月)号にて一回休載を挟み、今月号での掲載再開を予定しておりましたが、はまじあき先生と編集部で更なる協議を行った結果、もうしばらくの間休養し万全の体制で連載に臨めるようにすることが作品にとって最善であろうとの結論に至りました」と知らせた。



文書には、同作の作者・はまじあき氏のコメントも掲載。「このたび、数ヶ月にわたる体調不良のため、しばらくの間休載をいただくことになりました」と自身の言葉で記した。体調不良の内容は「メンタル面の問題ではなく身体的なコンディションによるものです」と言及した。



今後については「詳細についてはまだお伝えできませんが、早くお届けしたい嬉しいお知らせも控えております」とファンに対して呼びかけ、「連載再開の際には、これまで以上に面白い『ぼっち・ざ・ろっく！』をお届けできるように頑張ります」と記した。はまじ氏自身のXでも直筆イラストも投稿し、主要キャラクターの喜多郁代を通じて「軽く絵は描いていーそーなので気が向いたらイラストはあげていくわね～。」とコメントした。



「ぼっち・ざ・ろっく！」は2018年から掲載スタートした4コマ漫画。2022年にはアニメ化し、爆発的にヒット。その後は映画化や、舞台化もしている。アニメの担当声優が3次元でバンドを演奏するスタイルでも博している。



（よろず～ニュース編集部）