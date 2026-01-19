インフルエンサー・グラビアアイドルのときちゃんがこのほど、SPA!デジタル写真集「酔わせてほしいの」（扶桑社）の発売を記念して、誌面カットを公開した。



【写真】湯船からあふれんばかりのむっちりボディ

TikToker・ときちゃんが、シュチュエーショングラビアに挑戦!! 立ち上る湯けむりが目に入る、THE・温泉旅館を舞台に、直視したくても恥じらいで目を逸らしてしまう程の、大胆なグラビアでドキドキ体験を、提供している。



目的地に着いた途端に、大好きなお酒を嗜む姿をシャッターで押さえており、ワンカップをゴクリと飲酒する姿に好感を持ててしまう! お部屋に入った途端に、汗をかいたのか衣服を脱ぎ捨てて、妖艶ときちゃんに大変身!! 女性らしく健康的な丸みを帯びたボディを披露して、嬉しい目撃現場を演出している。



ひと休みした後は、醍醐味である温泉にご入浴！ ときちゃんは、ここでも大好きなお酒を嗜むようで、キュートなミニ菰樽から日本酒を木升に注ぎ、個性的な味、木の香り、丁度いい湯加減も味わっており、至福のひと時を過ごす瞬間を覗く事ができる。



ときちゃんは、1995年、神奈川県生まれ。2923年にグラビアデビュー後、各誌のデジタル写真集が軒並み大ヒット。SNSフォロワー100万人超のグラビアインフルエンサーに。2st写真集『ときちゃんネイキッド』（扶桑社）と、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』も発表している。



（よろず～ニュース編集部）