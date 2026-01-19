¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×Ìø½ÓÂÀÏº¤òÆó³¬Æ²Ìò¤ËÁª¤ó¤À¡È3¤Ä¤ÎÍýÍ³¡É ¾¾¶¶P¤¬ÌÀ¤«¤¹°Õ³°¤Ê·è¤á¼ê
Ìø½ÓÂÀÏº
Ìø½ÓÂÀÏº¤È¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬19Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¸ø³«ÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×3,000ËüÉôÆÍÇË¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Ì¡²è¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¡£¤½¤Î±Ç²èÂè2ÃÆ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤¬3·î13Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Á°ºî¤Î¸ø³«Æü¤Ç¤¢¤ë1·î19Æü¤Ë¡¢±Ç²è1ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù ¤Î±þ±ç¾å±Ç¤ò¼Â»Ü¡£Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿Ìò¤ÎÌø½ÓÂÀÏº¤ÈCREDEUS¾¾¶¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¡È¥Æ¥£¡¼¥Á¥¤¥ó¡É¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦ÍÎÊ¿¤ÎµØ¤Ç¤¢¤ë¿ù¸µ¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¤ØÉü½²¿´¤òÇ³¤ä¤¹Âè¼·»ÕÃÄ°ìÅùÂ´¤Î·³¿Í¡¦Æó³¬Æ²¹ÀÊ¿¤ò±é¤¸¤¿Ìø½ÓÂÀÏº¤È¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¼ê³Ý¤±¤¿CREDEUS¤Î¾¾¶¶¿¿»°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£ÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¤ÇÉü³è¤¹¤ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤«¤é¡¢¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸ì¤ê¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡×Ìø½ÓÂÀÏº¤ËÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿ÍýÍ³
ËÁÆ¬¡¢¾¾¶¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÏÁ°ºî¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬29.9²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö¥³¥Ä¥³¥Ä¤ä¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È30²¯¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì°ÕÍß¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¥È¡¼¥¯¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤ÄÆó³¬Æ²¹ÀÊ¿¡¦ÍÎÊ¿Ìò¤Ø¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°ÈëÏÃ¤À¡£Ìø¼«¿È¡Ö¤Ê¤¼²¶¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÅö½é¤Ï¶Ã¤¤ÈÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢¾¾¶¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö3ÃÊ³¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È½é¤á¤Æ¸ø¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Âè°ì¤Ë¡¢¼ç±é¤Î»³ºê¸¿Í¤ÎÂÎ³Ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¿ÈÂÎÅªÀâÆÀÎÏ¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿ÊÑ¸¸¼«ºß¤Ê¡Ö¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡×¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÎÏ¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢¡ÖÀ³Ê¤ÎÎÉ¤µ¤È»Å»ö¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤µ¤¨¹ç¤¨¤ÐÃÇ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦±½¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¿¿Ùõ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢Ìø¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¿ÍÊÁ¤Þ¤ÇÄ´¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
Â³ÊÔ¡ØÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ï¡Ö¤µ¤é¤Ë¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¡×
3·î¤Ë¸ø³«¤ò¹µ¤¨¤ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¾¶¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡ÖÁ°ºî¤ò¾å²ó¤ë¡¢¥·¥ê¡¼¥ººÇÂç¤ÎÀï¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤¹¤ë¡£ÌÖÁö´Æ¹ö¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ù¸µ¡¢Âè¼·»ÕÃÄ¡¢¤½¤·¤Æ700¿Í¤Î¼ü¿Í¤¿¤Á¤¬Æþ¤êÍð¤ì¤ëÂçÍðÆ®¤Ï¡¢¥»¥Ã¥È¤Îµ¬ÌÏ¤«¤é¤·¤Æ°µ´¬¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ìø¤â¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¤¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î2»þ´Ö¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¿ù¸µ¤ÈÆó³¬Æ²¤ÎºÆÀï¤Ï¡Ö¼Â¼Ì¤Ç¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¡¹¤ÇÆó³¬Æ²¤¬¡Ö²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÆÈÆÃ¤ÎÀï¤¤Êý¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê¡ÖÊÑÂÖ¡×¤ÎÅÐ¾ì¤È¡¢ÎÞÁ£Êø²õ¤Î¼çÂê²Î
Ìø¤Ï¡¢Âè2ÃÆ¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦±§º´Èþ»þ½Å¡Ê±é¡§°ðÍÕÍ§¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ä¤Ð¤¤¡£ËÍ°Ê³°¤Ë¤ä¤Ã¤È¡ÊÊÌ¤Î¥Ù¥¯¥È¥ë¤Î¡ËÊÑÂÖ¤¬Íè¤¿¡×¤È´î¤Ó¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢10-FEET¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡Ö²õ¤ì¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡×¤¬Êª¸ì¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¾¾¶¶¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¿ù¸µ¤Î¿´¤Î¶«¤Ó¤¬²Î»ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤Æµã¤¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Þ¤¿µã¤¤¤¿¡×¤ÈÎÞÁ£Êø²õ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£Ìø¤â¡Ö¿ù¸µ¤¬¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î¤¢¤Î¶Ê¤Ï¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµã¤±¤ë¡×¤È¡¢²»³Ú¤È±ÇÁü¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¡¢Ìø¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¡£¤µ¤é¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢²ñ¾ì¤Ï²¹¤«¤ÊÇï¼ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£