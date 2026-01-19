福山雅治、主演映画を“一般客”として鑑賞「まさか本人がいるなんて」と驚きの声
俳優の福山雅治が18日、自身のインスタグラムを更新。主演映画『映画ラストマン FIRST LOVE』を劇場で鑑賞したことを報告し、反響を呼んでいる。
【写真】主演映画を“一般客”として鑑賞した福山雅治
福山は投稿で、「やっと劇場に観に行けました。『泣けるラストマン』には手ブレがよく似合う（泣いたあとですからね）」とコメント。公開された写真には、夜の街中で撮影されたとみられる自撮りショットが収められており、手ブレした1枚からは鑑賞直後の余韻がうかがえる。
主演俳優本人が一般客と同じ空間で作品を鑑賞していたことに、ファンからは「隣で見た人は、気付かなかったのかしら」「一緒の空間でラストマンを鑑賞出来た方は幸せだなぁ」「まさか本人が同じ空間に居るなんて夢にも思わないでしょう」「同じ空間にいれたお客さん羨ましいです」といった声が相次いでいる。
引用：「福山雅治」インスタグラム（＠masaharu_fukuyama_official）
