パラ・アイスホッケー日本代表キャプテン熊谷昌治選手が小学生と交流【長野・高森町】
今年3月のミラノ・コルティナパラリンピックパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める下伊那郡高森町の熊谷昌治選手が地元の小学校を訪れ、パラスポーツを通じて児童と親睦を深めました。
「オッケー」
今月16日に高森町の高森南小学校で行われた車いすバスケットボールの体験会。
児童とプレーを楽しむのはミラノ・コルティナパラリンピックパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める高森町の熊谷昌治選手です。
「僕は義足なんだとこれでスポーツで何でもこなすんだという姿を見せたいなとそんなふうに思っていてね」
交通事故で右足を切断し、16年前からパラアイスホッケーを始めた熊谷選手。
パラリンピックへの出場は2018年のピョンチャン大会以来、2度目となります。
熊谷選手と交流した児童は…。
【児童は】
「悲しみに負けずにパラリンピックに出ようと思った姿がかっこよかったです」
「絶対に勝ってください。僕も見ます！」
【熊谷昌治選手】
「地元の応援っていうのは力になりますし、子どもたちの声援はうれしいことなのでこの勢いで試合も活躍したい」
熊谷選手は来月中旬から岡谷市内で強化合宿に入るということです。