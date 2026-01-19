19日、山梨県の中央自動車道・笹子トンネルで大量の水が噴き出し、高速道路が一時通行止めになりました。噴き出した水が“車を襲う様子”をカメラが捉えていました。

◇

■運転手「煙かと思ったが、近づくと…」 まるで“水の塊”

見えてきたのは、勢いよく噴き出す大量の水。

まるで、水の塊。車がへこんでしまいそうな音が車内に響きます。

別の動画では…。トラックから撮影された映像。そのまま噴き出す水に気づき、ゆっくりと車線を変更します。

車体を打ち付けた水。運転していた人は…。

運転手

「トンネル入る直前で前の車がハザードをたきだした。前の方を見ていたら白いものが見えたので、煙かと思ったが近づくにつれて『水だ』と思って」

「洗車機みたいな音。放水のような消防が放水しているような音ですね。ジャーって」

■消火栓や給水栓に水を運ぶ「防災本管」の破損が原因か

漏水が起きたのは、午前11時頃。現場は、中央自動車道の上り線。山梨県の大月市と甲州市にまたがる、全長およそ4.7キロに及ぶ笹子トンネル内です。

道路を管理するネクスコ中日本によると、水漏れが発生したのは、上り線の入り口から200mほどの場所でした。

道路脇に設置されている「防災本管」という管から漏水したといいます。

「防災本管」とは、消火栓や給水栓に水を運ぶ管のこと。ネクスコ中日本は、「防災本管」の破損が原因だと思われるが、詳しい状況を調査中だとしています。

この漏水による事故はありませんでしたが、中央道の上り線は、一時、通行止めが発生。現在は、解除されています。