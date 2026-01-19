◇練習試合 C大阪7―3宮崎（2026年1月19日 国際海浜エントランスプラザ）

C大阪は19日、キャンプ地の宮崎市でJ2宮崎と今季初の練習試合（45分×3本）を行い、7―3で勝利した。横浜FCから新加入のFW桜川ソロモン（24）がチーム1号を含む2得点。1本目34分にDF登里の左クロスを打点の高いヘッドで押し込むと、3分後にはFW中島の左からのラストパスに滑り込んでゴールネットを揺らした。約70分間の出場時間でポストプレーでも存在感を示し、「感触は良かった」とうなずいた。

自身初のJ1に臨んだ昨季は35試合4得点。昨季リーグ3位タイと攻撃的なスタイルが売りのC大阪に移籍し、「このチームは僕の特長を引き出してくれているし、自分でレベルを上げていかないといけない」と言う。昨季は「グルテンフリー」を取り入れるなど食生活を改善。睡眠時間も見直し、「去年からやっとサッカーに親身に向き合うようになった。より多くのことを吸収したい」と成長の真っただ中にいる。

チームは昨季18得点のFWラファエル・ハットンが退団し、新たな得点源の確立が急務だ。新エースに名乗りを上げた1メートル91の大型ストライカーは「セレッソでビッグになれるように成長していきたい」と視線を上げた。