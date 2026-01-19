500円のキャベツ抱え込み放題で13個持った強者も！進化した“取り放題”が家計の味方に…子ども限定で無料“いもスイーツまき”
この週末「イット！」が取材したのは、家計の強い味方となる取り放題イベント。
茨城・行方市で行われた日本一のやきいもまつりでは、大学いもの詰め放題が行われていました。
会場内にできた、ひときわ長い行列。
袋を手にした子供たちは何やら上空を見上げていますが、これは一体？
宙を舞うのは、さつまいものスイーツ。
この豆まきならぬ“いもスイーツまき”は子供たち限定の無料イベントです。
投げられたスイーツに群がる子供たち。
会場ではたくさんの子供たちが甘くておいしいスイーツをゲットしていました。
続いて、「イット！」は千葉・木更津市にある道の駅へ。
長蛇の列ができるほどの人気イベント。
それはずばり“キャベツの抱え込み放題”です。
制限時間1分で両手いっぱいにキャベツを抱え込み、5秒間持ち上げられた分を全てゲットできるというルール。
参加料金は500円で、キャベツを3個ゲットすれば元は取れるといいますが、参加者たちはさらなる大量ゲットを目指し気合十分です。
パパと子供たちのために体を張る女性。見事に10個のキャベツをゲット！子供も大喜び！
キャベツを10個ゲットした女性：
（コツは）キャベツを下にキレイに並べて、あとは気合でした。すごく助かります。食べ盛りの子がいるので助かる。
こちらのパパも負けていません。
家計の助けになればと懸命にキャベツを持ち上げます。
この奮闘で、見事キャベツを12個ゲットしました。
早速、家に持ち帰った戦利品のキャベツでロールキャベツを作り置き。
“節約作戦”大成功です。
キャベツの抱え放題。
取材中の最高記録は…。
キャベツを大量ゲットした男性：
しっかりと13個取れました。猫の手も借りたい状況でした。（Q.コツは？）気合です。
キャベツ大量ゲットに上がる歓声。
物価高の中で家計の助けとなるイベントは大盛況でした。