来月6日開幕のミラノ・コルティナ五輪に出場するアイスホッケー女子日本代表「スマイルジャパン」が19日、都内で開かれた壮行会に出席した。

開会式に先立って行われる1次リーグ初戦まで18日。4大会連続出場のDF小池詩織主将（32＝道路建設ペリグリン）は「日本代表としての誇りを持ち、五輪では最後まで全力で戦っていきます」と決意表明した。20日からドイツへ出発し、海外組と合流して練習試合を重ねて本番へと向かう予定。

飯塚祐司は「前回の北京五輪はベスト8で、世界選手権もベスト8止まりだった。そこを乗り越えてベスト4に進出してメダル獲得を目標に、それを達成できるようにチーム一丸となって明日から有意義な合宿ができれば」と抱負を述べた。

壮行会で乾杯の音頭を取ったのは、日本アイスホッケー連盟理事ので元プロ野球DeNA監督のアレックス・ラミレス氏。サプライズで登場すると、自身の考えたスローガン「Together We Go」と言葉を発した後に「乾杯！」そしておなじみのパフォーマンス「ゲッツ！」で会場を盛り上げた。その後の記念撮影でも選手たちと一緒に「ゲッツ！」を何度も連呼。メダル“ゲッツ”への願いを込めて選手たちにエールを送った。