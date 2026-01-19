「とても不安」中国がロンドンに建設予定“メガ大使館”に秘密の地下室…機密情報の傍受狙いか　抗議デモに1500人

中国の習近平国家主席をピエロに見立てたプラカード。

イギリス・ロンドンで17日、中国が進めている巨大な大使館の建設計画に反対する抗議デモが行われました。

中国政府はロンドンの中心部にヨーロッパ最大級の広さとなる“メガ大使館”の建設を計画しています。

建設予定地はもともとイギリス王立の造幣局があった場所。

近くには、ロンドン塔やタワーブリッジなどの観光名所があり、広さは約2万平方メートル。

サッカー場約3面分の広さです。

中国当局がこの場所を拠点として、スパイ活動や民主化勢力への監視を強める恐れがあるとして懸念が広がっています。

抗議デモには、地元住民や香港から移住した民主活動家など約1500人が参加し、メガ大使館建設に反対の声を上げました。

香港自由委員会財団 クロエ・チェン氏：

“メガ大使館”建設に強く反対します。もしこの“メガ大使館”が建てられれば、中国がより多くの資材や人員を得てロンドン中心部でさらに大きな影響力を持ち、より多くの威圧や弾圧を行えるようになるのではないかと、とても不安です。

不安の理由の1つが中国政府が提出した建築図面の“黒塗り”。

イギリス当局が説明を求めましたが、中国側は外交施設の性質上、内部図面の全面開示には慎重な姿勢でした。

こうした中、イギリスのテレグラフ紙は黒塗り前の建築図面を独自に入手。

メガ大使館の中に“秘密の地下室”が作られる可能性があると伝えています。

メガ大使館の建設予定地はロンドンの金融街などの通信ケーブルのすぐそばに位置することから、機密情報が傍受されるリスクが懸念されています。

テレグラフ紙の記者：

足元にある通信ケーブルは、ロンドンの金融機関や株式市場のトレーダーからの機密性の高い金融情報だけでなく、一般の人々の日常的なインターネット利用データも運んでいます。

大使館には当局の立ち入りが制限される可能性があるため、スパイ活動の拠点化を懸念する声もあります。

イギリス政府はこれまで安全保障上の懸念などを理由に計画の承認を3度延期してきましたが、1月20日までに最終判断を行うとしています。