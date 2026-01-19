「審判と話すことすらできない。私はキャプテンなのに」 バルサMFデ・ヨングはソシエダ戦の主審に大激怒 「狂っていると思う」
バルセロナでプレイするオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングはラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ戦の後、主審への怒りをぶちまけた。米『ESPN』が報じている。
バルセロナはこの試合で合計23本ものシュートを放ったが、最終的にソシエダに1-2で敗戦。リーグ戦10試合ぶりの黒星となってしまった。
そんなこの試合の後インタビューに応じたデ・ヨングは「今日は勝つに値したと思う。多くのチャンスがあったが、それを決めなければならない。良いプレイをしたが、勝てなかっただけだ。チャンスを決めることができなかった。相手のゴールキーパーは素晴らしい試合をした」とソシエダ戦を振り返った。
また同主審はこの試合の後半、9分のアディショナルタイムをとったが、9分が経過した後すぐに終了の笛を吹いたことにもデ・ヨングは納得がいかなかったようだ。
「アディショナルタイムでは、審判に時間を気にするように言った。（ソシエダは）スローインやゴールキックに1分もかけていた。もちろんそれは普通のことだが、10秒すら追加しないのは狂っていると思う。それで私は審判にそう言ったら、警告を食らった。だからこの審判には何も言えないよ」
またバルセロナのハンジ・フリック監督も「フレンキーの言うことは聞いたし、彼の言う通りだ」とデ・ヨングの発言を支持したが、続けて「だが、こいつのためにエネルギーを無駄にしたくない。受け入れるしかない。そういうものだ」とヒル・マンサーノ主審についてコメントした。