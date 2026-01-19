バルセロナでプレイするオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングはラ・リーガ第20節のレアル・ソシエダ戦の後、主審への怒りをぶちまけた。米『ESPN』が報じている。



バルセロナはこの試合で合計23本ものシュートを放ったが、最終的にソシエダに1-2で敗戦。リーグ戦10試合ぶりの黒星となってしまった。



そんなこの試合の後インタビューに応じたデ・ヨングは「今日は勝つに値したと思う。多くのチャンスがあったが、それを決めなければならない。良いプレイをしたが、勝てなかっただけだ。チャンスを決めることができなかった。相手のゴールキーパーは素晴らしい試合をした」とソシエダ戦を振り返った。





そして続けて、この試合で主審を務めたヒル・マンサーノ氏への不満を爆発。「私が言いたいのは、審判に話しかけることすらできないということだ。私はキャプテンなのに、理解できない。彼は『私はお前より上だ』という顔で私を見る。本当に腹が立つ。そんな態度を取るべきではない」と、取り合ってくれなかった主審への怒りを述べた。また同主審はこの試合の後半、9分のアディショナルタイムをとったが、9分が経過した後すぐに終了の笛を吹いたことにもデ・ヨングは納得がいかなかったようだ。「アディショナルタイムでは、審判に時間を気にするように言った。（ソシエダは）スローインやゴールキックに1分もかけていた。もちろんそれは普通のことだが、10秒すら追加しないのは狂っていると思う。それで私は審判にそう言ったら、警告を食らった。だからこの審判には何も言えないよ」またバルセロナのハンジ・フリック監督も「フレンキーの言うことは聞いたし、彼の言う通りだ」とデ・ヨングの発言を支持したが、続けて「だが、こいつのためにエネルギーを無駄にしたくない。受け入れるしかない。そういうものだ」とヒル・マンサーノ主審についてコメントした。