片野坂新監督の「必需品」

サッカー、ロアッソ熊本が「特別シーズン」の開幕に向けて動き出しています。

Jリーグのシーズン移行による空白期間、2月8日に開幕戦を迎える「明治安田J2・J3百年構想リーグ」です。

この特別シーズンからロアッソを率いるのが、大分トリニータをJ3からJ1まで導いた実績を持つ、片野坂新監督。

ある「飴」がサッカーの必需品だと言いますが、それはいったい…？

就任後初の単独インタビュー

――百年構想リーグをどのように戦っていきますか

ロアッソ熊本 片野坂知宏監督（54）「弾みをつける大会にしたいですし、結果を求めたい。成長と結果、両方求めながら目指すべきJ2復帰を達成できるように、自分たちにとって良い大会にしたい」

大木監督が率いた昨シーズンまでロアッソは、細かいパスからゴールに迫るスタイルを確立していました。片野坂監督もパスを重視する指揮官です。

――熊本の選手のパスの精度、クオリティは？

片野坂監督「つなぐということに関しては、みんな良い意識でやってくれているし、上手い選手が多い。ただ、サッカーはつなぐだけではなく、相手よりも得点を多く取った方が勝つので、危険なところにボールを入れたり、人が入ったり、そして絡んで得点を目指していく、アグレッシブな攻撃をできるようにしていきたい」

ところで…「片野坂監督といえば」

片野坂監督の就任が発表された時、サポーターを中心に、SNSで「あるワード」が飛び交いました。

『片野坂監督といえば“浅田飴”さん』

『ロアッソ熊本カラーの“浅田飴”発売を待ってます』

そう、のど飴の『浅田飴』です。

スタジアムMCを務める渡辺大輔さんも浅田飴を購入していました。

片野坂監督と、のど飴にいったいどのような関係があるのでしょうか？

さかのぼること8年前…

2018年、大分での監督時代に常に大声で指示を送っていた片野坂監督。試合後の会見で、こんなやり取りがありました。

片野坂監督（当時のインタビュー）「お疲れ様でした。声を出し過ぎて、ちょっと枯れてしまって…すみません。聞き取れないかもしれないですけど…」

この声を聞いたサポーターが、SNSで声やのどを心配する投稿をしたところ、のど飴などを販売している「浅田飴」の公式アカウントが反応したのです。

そこから「浅田飴」は片野坂監督にのど飴を贈り…

監督が、のど飴の缶を持って試合に臨み…

東京が本社の「浅田飴」が、大分トリニータとのスポンサー契約にまで至り…

コラボ商品の販売まで、実現したのです。

浅田飴 玉木卓社長「陰ながらのどのサポートをさせていただければと思っていますので、大きな声を出して全力でプレーをする、という話ではないかもしれませんが、監督業をやっていただきたい」

熊本でも「誰かのど飴を」

さっそく、ロアッソの練習でも大きな声を出して選手たちに指示を出す片野坂監督の姿が見られました。

ロアッソ熊本 岩下航選手（26）「練習中から『熱いな』というのは伝わってくるので、誰か、のど飴あげた方が良いと思います」

ロアッソ熊本 片野坂知宏監督（54）「今も浅田飴をなめているので、必需品になると思います。今もトレーニング含めて声を出すので、しっかりケアしてやっていきたい」