¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò¡¢¸ÞÎØÄ¾Á°¹ç½É¤Ø¡¡¾®ÃÓ»í¿¥¼ç¾¡Ö¿¼¤¤ÃÄ·ëÎÏ¤ò¡×
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ÏÅÏ²¤Á°Æü¤Î19Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤ÇÆüËÜÏ¢ÌÁ¼çºÅ¤ÎÁÔ¹Ô²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¾®ÃÓ»í¿¥¼ç¾¡ÊÆ»Ï©·úÀß¥Ú¥ê¥°¥ê¥ó¡Ë¤Ï¡Ö¿¼¤¤ÃÄ·ëÎÏ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¸ÞÎØ¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¥É¥¤¥Ä¤ÇÄ¾Á°¹ç½É¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡25Æü¤Î³¤³°ÁÈ¹çÎ®¤ÇÁ´°÷¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥ê¥ó¥¯¾å¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë5¿Í1ÁÈ¤Î¡Ö¥»¥Ã¥È¡×¤ÎÏ¢·¸¤ò¹â¤á¤ëÊý¿Ë¡£ÈÓÄÍÍ´»Ê´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤È¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾¡Éé¡×¤ÈÌÜÉ¸¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡28Æü¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½¡¢30Æü¤ËËÜÈÖ¤ÎÂè2Àï¤ÇÅö¤¿¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤ÈÎý½¬»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£¥Á¡¼¥à¤Ï31Æü¤Ë¥ß¥é¥ÎÆþ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¡£