新日本プロレスは19日、後楽園ホールで「ミクチャpresents Road to THE NEW BEGINNING」を行った。

2月11日の大阪大会でNEVER無差別級の初防衛戦を行う王者・ウルフアロンは試合前に初のサイン会に登場。多くのファンに初の直筆サインを手渡した。「こんな簡単なものですいません。時間の許すかぎり、書き続けます」とファンサービス旺盛だった。

ウルフは試合はマスター・ワト、YOH、矢野通、エル・デスペラードと組んでHOT軍のディック東郷、高橋裕二郎、EVIL、DOUKI、成田蓮組と10人タッグで対戦。場外戦では成田とやり合う。鉄柵攻撃を食らうとその後は木槌で頭を殴打されダウン。しかし、復活するとリングイン。エルボー、ラリアット、脳天砕き、岩石落とし、エルボードロップでカウント2。「ウルフ」コールが巻き起こった。成田の膝十字に耐えながらも立ち上がると変形スラムでやり返す。試合は8分13秒、ベンダバール（変形顔面絞め）でマスター・ワトがディック東郷を破り、デビュー戦からウルフは4連勝を飾った。試合後も怒りの収まらないウルフは成田と小競り合い。鉄柵に打ち付けるなどともにヒートアップした。

勝ったウルフは「どんだけ卑怯なことやってきても俺は正々堂々としっかり倒すんで。何でもやってきていいですよ。どんなことやってきても全部真っ向から受け止めてはね返して、俺の糧とさせてもらいますよ」とベルトを肩に強気に話す。

タッグ戦には「1対1のルールがあるが、しっかり試合を組み立てるところ、自分自身の仕事を把握するところ、タッグ戦に凄く必要になってくる。リングを面としてみるだけじゃなく、立体として見ながら行動できる選手になる必要があるなと考えています。先輩たちの声を聞きながら仕事をしていくことを考えています」と試合毎にタッグ戦への手応えをつかんでいるようだ。

この日は聖地・後楽園ホールでの初の試合。「このプロレスの聖地で試合ができることが誇りに思うし、これから先もこの後楽園ホールでたくさん試合をしていって最高のプロレスラーを目指していきます」と意気込む。