¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼£´ÀïÌÜ¤Ç¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ë½éÅÐ¾ì¡ÖÀ»ÃÏ¤Ç»î¹ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¸Ø¤ê¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£±£¹Æü¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¡¢£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬½é¤ÎàÀ»ÃÏá¤ÇÌöÆ°¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼£´ÀïÌÜ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Ï£´Æü¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤ÇÁ¯Îõ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¶Ë°·³ÃÄ¡Ö¥Ï¥¦¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥È¡¼¥Á¥ã¡¼¡Ê£È¡¥£Ï¡¥£Ô¡Ë¡×¤Î£Å£Ö£É£Ì¤òÇË¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ê¤ê¥·¥ó¥°¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¡££²·î£±£±ÆüÂçºåÂç²ñ¤Ç¤Ï£È¡¥£Ï¡¥£Ô¤ÎÀ®ÅÄÏ¢¤È¤Î£Ö£±Àï¤¬Áá¤¯¤â·èÄêºÑ¤ß¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Ú¥é¡¼¥É¡õÌðÌîÄÌ¡õ£Ù£Ï£È¡õ¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦¥ï¥È¤ÈÁÈ¤ó¤Ç£Å£Ö£É£Ì¡õÀ®ÅÄ¡õ£Ä£Ï£Õ£Ë£É¡õ¹â¶¶ÍµÆóÏº¡õ¥Ç¥£¥Ã¥¯Åì¶¿¤ÈÂÐÀï¡£À®ÅÄ¤ËÂÐ¤·¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¡¢¥¨¥ë¥Ü¡¼¥É¥í¥Ã¥×¤ÈÆÀ°Õµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡££±ËÜÇØÉé¤¤¤òÁÀ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾ì³°¤ÎÅì¶¿¤ËÂ¤òÄÏ¤Þ¤ì¤ÆÁË»ß¤µ¤ì¡¢À®ÅÄ¤ÎÉ¨½½»ú¸Ç¤á¤ËÊá³Í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤µ¤ÞÊÑ·¿¥¹¥é¥à¤ÇÈ¿·â¤·Î®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¤ÏÅÏ¤µ¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥ï¥È¤¬Åì¶¿¤ò¥Ù¥ó¥À¥Ð¡¼¥ë¡ÊÊÑ·¿¥Í¥Ã¥¯¥í¥Ã¥¯¡Ë¤Ç»ÅÎ±¤áËÜÂâ¤Ë³®²Î¡£»î¹ç¸å¤ÏÀ®ÅÄ¤Ë½±·â¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ì³°¤ÎÅ´ºô¤ËÅê¤²¤Ä¤±¤¿¡£¡Ö¤É¤ì¤À¤±ÈÜ¶±¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡¢²¶¤ÏÀµ¡¹Æ²¡¹¤È¤·¤Ã¤«¤êÅÝ¤¹¤Î¤Ç¡£²¿¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¡£Á´Éô¿¿¤Ã¸þ¤«¤é¼õ¤±»ß¤á¤ÆÄ·¤ÍÊÖ¤·¤Æ¡¢²¶¤ÎÎÈ¤È¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ö³ÊÆ®µ»¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Î¥ê¥ó¥°¤Ë½é¤á¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿¥¦¥ë¥Õ¤Ï¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀ»ÃÏ¤Ç»î¹ç¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÀè¤â¤³¤Î¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó»î¹ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ë¸ì¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò½ü¤¤¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤¹¤ë¤ÈÇ½ÎÏ¤¬¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤³¤Î¥ê¥ó¥°¤òÌÌ¤È¤·¤Æ¤ß¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Î©ÂÎ¤È¤·¤Æ¸«¤Ê¤¬¤é¹ÔÆ°¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Î²ÝÂê¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£