XG・JURIA、ミニ丈セットアップで美スタイル際立つ 夢中になっていることは？【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）のJURIA（ジュリア）が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】世界的日本人アーティスト、プリーツスカートで美脚スラリ
美しいスタイルが際立つアイスグレーのジャケットにプリーツスカートのセットアップ姿で現れたJURIA。メイクのポイントについて「（リップの）キラキラ感がすごく可愛くてお気に入り」と説明。夢中になっていることについては「ディオール アディクト フレグランスですね。3種類のお匂いがあって、ローシーグロウとピーチグロウとパープルグロウがあるんですけど、その中でも私はロージーブローにすごくハマっております」と語った。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューにはJURIAのほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆JURIA、ミニ丈セットアップで美スタイル際立つ
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
