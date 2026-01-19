小芝風花、妹に手編みの“推しキャラ”プレゼント「何を編もうって考える時間もすごく好き」【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の小芝風花が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
【写真】28歳大河女優、可憐なロングワンピース姿
小芝は、黄色い花がデザインされた可憐なロングワンピース姿で登場。この日のメイクについては、ラメの入ったリップを主役に、控えめにしつつも統一感のあるアイメイクがポイントだと説明した。
夢中になっていることについて問われると「ずっと編み物に夢中ですね。毛糸を見るのも好きだし買うのも好きだし、何を編もうって考える時間もすごく好きで、周りの人に『帽子欲しい』って言ってもらったら帽子を編んで、『ポーチ欲しい』って言われたらポーチを編んでっていうのをずっと繰り返してました」とコメント。最新作については「数日後に妹がディズニーランドに遊びに行くみたいで、妹の推しキャラクターを編みました」と笑顔で話していた。
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには小芝のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木優子、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
◆小芝風花、妹に手編みアイテムプレゼント
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
