新木優子、カジュアルミニスカコーデで圧巻美脚輝く 2026年はボイストレーニング挑戦に意欲「歌を歌うわけではないんですけれど」【ディオール アディクト キャンディ ショップ】
【モデルプレス＝2026/01/19】女優の新木優子が1月19日、東京・原宿の6142にて開催された「ディオール アディクト キャンディ ショップ」プレビューのフォトコールに出席した。
2026年に挑戦したいことを問われると「ボイストレーニングにチャレンジしてみたくて」とし、「発声っていうのを突き詰めるというか、深めていきたいなっていう風に考えた時に、歌を歌うわけではないんですけれど、ボイストレーニングをすることによって、声に変化が生まれたらいいなと思ってるので」と説明。今“夢中になっていること”については「ずっとなんですけど、引き続き旅行に夢中です。旅行に行くと、その土地やその国の実際に行かないとわからない魅力っていうのを本当にたくさん見つけることができて。行ったことない国の新しい魅力を見つけたりしていきたいです」と旅行への思いを語った。
【写真】新木優子、ミニスカから圧巻美脚スラリ
◆新木優子、ボイストレーニング挑戦に意欲
ディオール ビューティー アンバサダーを務める新木は、爽やかなブルーのシャツにカーキのミニスカートを合わせたカジュアルなスタイリングで登場。裾が膨らんだデザインのスカートからは、スラリと伸びた美しい脚を披露した。
◆「ディオール アディクト キャンディ ショップ」
パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオール アディクト フレグランス」の発売を記念し、2026年1月22日から25日までの4日間、東京・原宿の6142にてポップアップイベント「INSIDE THE DIOR ADDICT CANDY SHOP（ディオール アディクト キャンディ ショップ）」を開催する。活気あふれる原宿・キャットストリートに、まるで夢のようなキャンディショップが出現。誰もが心ときめくスイートな色と香りの世界を表現した、とびきり甘美な空間が広がる。
オープンに先駆けて開催されたプレビューには新木のほか、ディオール ファッション＆ビューティーのグローバルアンバサダーを務めるBLACKPINK（ブラックピンク）のJISOO（ジス）や、ディオール ビューティー フレンド オブ ハウスを務めるKing ＆ Princeの永瀬廉をはじめとした豪華セレブリティが登場した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】