人気ユーチューバーのいけちゃんが、インドの航空会社「エア・インディア」を動画などで酷評したとして批判を浴びた件で、Xを更新して釈明した。

いけちゃんは、グラビア写真集を出すなどの活動もしながら、ユーチューブで旅やグルメなどの情報を発信している。自らのチャンネルは、約78万人の登録者がいる。

「もうフライトから不安だ」

今回の動画は、2026年1月17日に投稿した。

動画では、東京発デリー行きの便に搭乗するとし、「人生観が変わると言われるインドへ向かいます」と告げた。

「これね、評判悪いんです」。エア・インディアの説明で、頭を抱えるポーズを披露し、25年6月12日に発生した171便の墜落事故について触れた。

離陸して15秒ほどで爆発し、乗客約250人が死亡したとして、「えっ、怖すぎる。そんな航空会社使って大丈夫？」と不安を口にした。

「インドって、ITの国でしょ。なのに、ちょっと適当な感じがするのは、なんでなの？そして、食べ物は合うの？絶対に腹壊す。そして今、空気汚染も最悪。もう間違いなく世界一汚い国」

いけちゃんは、さらにインドの悪口を並べ立てた。

「ああ、もうフライトから不安だ」と言いながらも、エア・インディア機に搭乗した。

その一方、機内に入ると、エア・インディアを持ち上げる発言も始めた。

そのサービスには感心した様子で、「事故が起こって、逆に安全になった説もある」と擁護し出した。エコノミー席で機内食を見ると、「全然普通」などと言って食べていた。

この動画については、「評判の悪いエアインディアに乗って、人生初のインド旅！！機内はインド人だらけです・・・」とのタイトルを付け、自らのXでも紹介した。

「全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」

Xでアップした動画のサムネイルでは、「半年前に墜落」「評判最悪」と注意書きも付けている。

「インドで宿泊したホテル 螺旋階段に支柱や手すりが無くて衝撃でした 押されたら余裕で下の階まで落ちる！！！ なんだこれ！！！！」

1月18日も、インドの悪口を書き立てていたが、19日になって、X上では、「エアインディアディスりすぎだろ」「じゃあ乗るなよ」「失礼すぎる」などと批判が相次ぎ、炎上状態になった。

日本人から差別を受けたなどとするインド人らしき反応もあり、英語でも疑問や批判が寄せられている。

すると、いけちゃんは、Xを更新して、「行ってみたい！」と思える動画を心がけており、「良いところがたくさんあった」「楽しくて大好きな国です！」と盛んに擁護を始めた。そして、サムネイルから「半年前に墜落」「評判最悪」との注意書きを外した画像もアップし、こう報告した。

「特に強い意図は無かったので、指摘されていたサムネの文字を少し変更しました！ 動画はいつもしっかり作っているので、断片ではなく全部見てほしいです！全部見たらその国の魅力が伝わると思って作っています」

（J-CASTニュース編集部 野口博之）