昨シーズン、過去最低の19位に終わったサッカーJ3のAC長野パルセイロ。

18日までの1週間、静岡で1次キャンプを行いました。

新リーグの開幕まで3週間を切る中、成果と課題を取材しました。



【菅野直道アナウンサー】

「富士山の裾野、静岡県に来ています。最高気温は18度予想、春のような日差しの下、パルセイロがキャンプを行っています」





18日までの1週間、静岡で1次キャンプを行ったパルセイロ。新チームの始動日からリーグ開幕までおよそ1か月と例年にないタイトスケジュールでチームづくりが行われています。【AC長野パルセイロ 藤本主悦監督】「守備のところでは去年のベースもありながら攻撃でちょっとマイナーチェンジしているところがあるのでスタート位置としては去年より高いなと思うしチームとしてもつくりやすさはすごくある」新加入11人を含む31人の選手で始動したパルセイロ。昨シーズンは過去最低の19位に終わり、得点数も38試合で29得点とリーグ最低で攻撃力の向上が課題です。【AC長野パルセイロ 藤本主悦監督】「躍動感と流動性っていうものを今年のテーマに掲げた中で、それをしっかり出したい」今シーズンはJ2昇格を果たした宮崎や去年、J2でプレーしたFWの選手を獲得。攻撃力の向上のため、選手に求めるのは「流動性」です。前線の選手が一斉にアクションを仕掛けることで相手の守備を崩し、最終的にゴール前に人数をかけ、得点のチャンスを増やすことが狙いです。【AC長野パルセイロ 進昂平選手】「今年のサッカーからも得点の可能性みたいなのは自分自身感じているのであとは自分がゴールネットを揺らすだけ」「選手を追い越す動きだったり前への人数も増えましたし攻撃の枚数も増えてきたのでそういった面でゴール面で自分が勝負できる」【AC長野パルセイロ 藤本主悦監督】「去年と違うのはゴール前は分厚いと思ったので去年よりはもう一枚違ったものが見せられると思っている」17日、キャンプの最終段階として行われたトレーニングマッチ。東海地区の社会人チームが相手です。ここまでの積み上げの確認が目的で序盤は攻守が連動し相手陣内でプレーする時間が続きます。ところが、前がかりにプレーする分、カウンターからピンチを招き失点。課題の攻撃面でも得点を奪えず、今シーズンは厳しい船出となりました。【AC長野パルセイロ 藤本主悦監督】「結果0-3は絶対にあってはいけないと思う。ただ内容はかなり良かったと思っているのでポジティブに捉えていいのではないかと思っている」「今は偏った表現になっていますけど、それをうまく選べるようになってきたらいいと思う」「できることとできないこともはっきり分かったので次の3週目に入りやすいな思います」「今度皆さんが見るゲームがいいゲームになるようにもう少し期待していて待っていてほしい」