パパブブレの節分が今年はもっと可愛く♡甘い鬼と楽しむポップな福キャンディ

節分といえば豆まき、そんなイメージをキュートにアップデートしてくれるのが、パパブブレの「甘い鬼シリーズ」。伝統行事に寄り添いながらも、思わず笑顔になるポップなデザインとキャンディの甘さで、節分をもっと身近で楽しいイベントにしてくれます。家族や友人と過ごす時間はもちろん、ちょっとしたギフトにもぴったり。いつもの節分に、ときめく彩りを添えてみませんか♡

甘くて優しい鬼たちの福キャンディ

「甘い鬼シリーズ」は、キャンディの甘さだけでなく、人を想う優しさも込めた節分限定コレクション。

頬に傷のあるヤンチャな赤鬼、おっとりした表情の青鬼、そして今年新登場の八重歯と長いまつ毛が愛らしい鬼姫と、個性豊かなキャラクターが揃います。

福豆の代わりに楽しめるキャンディは、見た目も味わいもパパブブレらしさ満点です。

節分ミックスBAG

価格:740円(税込)

節分ミックス枡

価格:1,500円(税込)

遊び心たっぷりの節分ロリポップ

赤鬼とでんでん太鼓をモチーフにしたロリポップをセットにした、節分ならではのアイテムも登場。でんでん太鼓には魔除けや厄払いの意味が込められており、縁起の良さも感じられるデザインです。

ポップで親しみやすいビジュアルは、小さなお子様のいるご家庭にもおすすめ。節分のひとときを、より楽しく盛り上げてくれます。

節分ロリポップセット

価格:1,300円(税込)

発売日:1月22日(木)

販売場所:全国店舗およびパパブブレ公式サイト

甘い鬼と迎える、笑顔あふれる節分

パパブブレの「甘い鬼シリーズ」は、節分を堅苦しい行事ではなく、心弾むイベントへと変えてくれる存在。可愛らしい鬼たちと一緒なら、豆まきの時間も特別な思い出になります。

家族で囲む節分、友人とのシェアタイム、どんなシーンにも寄り添うキャンディで、今年はちょっぴり甘くてハッピーな節分を楽しんでみてください♪