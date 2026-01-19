富山1区では、自民党県連や富山市連が擁立を決めた中田宏さんなど、立候補予定者が活動をスタートさせています。週末にはさっそく街頭で有権者に呼びかけました。



中田さんはおととい、富山市で開かれた自民党富山1区の選挙準備会に出席しました。



１区 自民県連・富山市連が擁立 中田宏さん

「ぜひ皆さんと一緒になって、自民党の信頼を得て国会で富山のために日本のために働いていきたい」





一方で、自民党現職の田畑裕明議員は、立候補の構えを崩しておらず、自民党勢力の分裂選挙も想定されます。自民党富山市連 藤井大輔支部長「知名度の話は必ず出ると思いますし、田畑さんのお話も出てくると思いますし、これまでの富山1区の自民党員の方々、どんな悔しい思いをしてきたかということも、話としては出てくると思います。それすべて受け止めていただいて、その思いを結集してですね、戦いに臨むと、そういう形にしていきたいと」中田さんは、きのう午後には、さっそく富山市内で街頭演説しました。１区 自民県連・富山市連が擁立 中田宏さん「わたくし富山の中田宏。皆さんにきょうはごあいさつに参らせていただきました。富山針原生まれ、横浜育ちですが、これまでの政治経験、これを存分に富山のために発揮していきたい」短期決戦となる中、富山での知名度に課題があるとして、解散前から活動に力を入れます。中田宏さん「なんで中田さんなのか、ということをやっぱり分かってもらわなければいけないと思いますし、知らない方には元より、私の考えをちゃんと伝えなければいけないので、そこはもう本当に声を枯らしていきたいと思います」一方、前回は1区で田畑議員に敗れ、比例代表で復活当選した立憲民主党の山登志浩議員は、今回は立憲と公明による新党・中道改革連合から立候補する予定です。おとといは、富山市内の街頭で訴えました。立憲民主党 山登志浩議員「私たちがどんどん、経済的にも社会的にも苦しい立場に追い込まれている。こういう状況を変えていくためには、中道なんだと。私は、新党・中道改革連合に参加いたします」山議員は、「高市政権に対抗するために、大きな勢力を作る必要がある」と新党結成の意義を訴えました。立憲民主党 山登志浩議員「いわゆる保守系、自民系の候補者が乱立しますので、保守分裂の選挙の中で、私が埋没しないように、自分の立ち位置や政策、主義主張を明確に有権者の皆さんに伝えていかないといけないということで、危機感をもって臨んでいます」そしてきょう、立憲民主党県連の岡部享幹事長は連合富山を訪れ、新党から立候補する山議員などの推薦を改めて依頼しました。立憲県連 岡部享幹事長「どういう形にしろ支援をいただかないと、今こういうチャンスですから。何としても勝ち抜くと」連合富山は、あさって会見を開き、推薦の対応を発表します。富山1区には、このほか、共産・新人の青山了介さん、参政・新人の斉藤匠さんが立候補を表明しているほか、無所属・元職の吉田豊史さんも立候補を検討しています。また維新も候補の擁立を検討しています。